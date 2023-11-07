Азербайджан проинформировал Латвию о минных угрозах Армении

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Состоялось второе заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией.

Информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, латвийскую – заместитель государственного секретаря министерства иностранных дел – политический директор Анджейс Вилумсонс.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций.

Была подчеркнута важность стратегического диалога между двумя странами, а также деятельности межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Латвийской Республики.

Латвийской стороне была предоставлена информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации, минных угрозах Армении против Азербайджана, масштабных восстановительных работах, проводимых страной на освобожденных от оккупации территориях, а также о реализации «Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана».

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.