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Лех Валенса: В Польше после выборов готовятся теракты

Лех Валенса: В Польше после выборов готовятся теракты

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в стране после выборов готовятся теракты.

«Не всё в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на всё, чтобы не отдать власть», – сказал он.

Как пишут польские СМИ, власть по итогам выборов получат партии «Платформа», «Левые», «Польша 2050» и Польская крестьянская партия. Таким образом, Дональд Туск – наиболее вероятный премьер-министр.

Впрочем, президент Дуда пару дней назад заявил, что есть два кандидата на должность премьера – Матеуш Моравецкий и Дональд Туск. Таким образом, интрига, кто возглавит правительство, сохраняется.

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