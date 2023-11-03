Израиль не позволил палестинцам совершить пятничную молитву в мечети Аль-Акса

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Израиль вновь ввел ограничения в отношении палестинцев, желающих совершить пятничную молитву в мечети Аль-Акса в Старом городе оккупированного Восточного Иерусалима.

Израильская полиция, продолжающая вводить ограничения вокруг мечети Аль-Акса, на этой неделе, как и в предыдущие недели, не допустила палестинскую молодежь, желающую совершить пятничную молитву.

Израильские военные, предпринявшие интенсивные меры безопасности с использованием железных заграждений в районе Старого города, с самого утра не пропускали в Аль-Аксу палестинскую молодежь и даже пожилых палестинцев.

Израильская полиция, установившая контрольно-пропускные пункты у внешних ворот мечети Аль-Акса, а также усилила ограничительные меры на прилегающих улицах Старого города. Между израильской полицией и палестинцами, которых не пускали в Аль-Аксу, происходили словесные столкновения.

Сотни палестинцев, которых не пустили в Аксу на пятничную молитву, совершили молитву на тротуарах вокруг мечети в квартале Рас аль-Амуд.

Израильская полиция применила против палестинцев, которые хотели помолиться в квартале Вади аль-Джауз недалеко от Аль-Аксы слезоточивый газ и вонючую воду, распыляемую из установок ТОМА.

Палестинец Эмир Буркан сообщил, что он хотел помолиться в мечети Аль-Акса, но израильская полиция не позволила ему этого сделать.

Он сказал, что израильская полиция избила его: «У меня нет оружия, я пришел сюда не для того, чтобы создавать проблемы. Мне 60 лет, я болен. Я хочу помолиться в мечети Аль-Акса. Куда мне пойти поклониться? Может быть, к Стене Плача?» (цитата по «Анадолу»).

Буркан подчеркнул, что Израиль прибегает к произволу, чтобы установить господство над палестинцами в оккупированном Восточном Иерусалиме.