Мирзоян: Ереван «многое не устраивает» в отношениях с Москвой

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Армения намерена урегулировать все проблемы с РФ путем диалога в дружеской атмосфере. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

По его словам, Ереван «многое не устраивает, у Москвы – аналогичная позиция».

«Мы уверены, что то, чему удивляются наши российские партнеры, следствие той политики, которую мы видели в различных СМИ. У нас нет другой позиции, кроме как разобраться в проблемах в конструктивной атмосфере, урегулировать их и двигаться вперед в духе дружбы и сотрудничества. Конечно, это не зависит от одной стороны», – отметил он.