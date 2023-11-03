Мирзиёев: От души поздравляю азербайджанский народ с великой победой |
Мирзоян: Ереван «многое не устраивает» в отношениях с Москвой |
Алиев: Укрепление отношений с тюркскими государствами – один из основных приоритетов нашей внешней политики |
У Зеленского прокомментировали ситуацию с Арестовичем |
Саммит ОТГ стартовал в Астане |
Кризис жанра: Макрон окучивает Центральную Азию |
Алиев и Эрдоган встретились в Астане |
ГА ООН призвала США прекратить экономическую блокаду Кубы, Азербайджан резолюцию поддержал |
ЦАХАЛ завершил окружение города Газа |
Главное Мир

Вступит ли сегодня Хезболла в полномасштабную войну с Израилем?

Вступит ли сегодня Хезболла в полномасштабную войну с Израилем?

Лидер базирующейся в Ливане шиитской радикальной группировки Хезболла Хасан Насралла в пятницу впервые с 7 октября планирует выступить с обращением к своим сторонникам. Об этом сообщает Би-би-си.

В своей речи Насралла, вероятно, обозначит дальнейшие шаги Хезболлы.

После набега ХАМАС из Газы на израильские кибуцы и базы 7 октября Хезболла со своей, северной стороны активизировала обстрелы приграничных израильских территорий, но в прямые столкновения с израильской армией пока не вступает.

Израильтяне тоже только наносят по бойцам Хезболлы удары через границу. Группировка объявила, что потеряла убитыми уже 54 человека.

Представители США накануне говорили, что пока не видят, чтобы Хезболла была готова вступить в полномасштабную войну с Израилем.

Теги:
Из этой рубрики
Мирзоян: Ереван "многое не устраивает" в отношениях с Москвой
Мир

Мирзоян: Ереван «многое не устраивает» в отношениях с Москвой

2023/11/03, 10:59
У Зеленского прокомментировали ситуацию с Арестовичем
Мир

У Зеленского прокомментировали ситуацию с Арестовичем

2023/11/03, 10:49
Хаменеи решил блеснуть знанием иврита
Мир

Хаменеи решил блеснуть знанием иврита

2023/11/03, 10:43
Кризис жанра: Макрон окучивает Центральную Азию
Мир

Кризис жанра: Макрон окучивает Центральную Азию

2023/11/03, 09:45
Вступит ли сегодня Хезболла в полномасштабную войну с Израилем?
Мир

Вступит ли сегодня Хезболла в полномасштабную войну с Израилем?

2023/11/03, 09:26
В мире с начала года убили минимум 46 журналистов
Мир

В мире с начала года убили минимум 46 журналистов

2023/11/03, 01:00
Пентагон против прекращения огня в секторе Газа (видео)
Мир

Пентагон против прекращения огня в секторе Газа (видео)

2023/11/03, 00:56
Арестович проведет предвыборную кампанию из-за границы
Мир

Арестович проведет предвыборную кампанию из-за границы

2023/11/03, 00:43
Японский эксперт прогнозирует разрушительное землетрясение в Турции
Мир

Японский эксперт прогнозирует разрушительное землетрясение в Турции

2023/11/02, 23:53