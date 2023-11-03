Вступит ли сегодня Хезболла в полномасштабную войну с Израилем?

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Лидер базирующейся в Ливане шиитской радикальной группировки Хезболла Хасан Насралла в пятницу впервые с 7 октября планирует выступить с обращением к своим сторонникам. Об этом сообщает Би-би-си.

В своей речи Насралла, вероятно, обозначит дальнейшие шаги Хезболлы.

После набега ХАМАС из Газы на израильские кибуцы и базы 7 октября Хезболла со своей, северной стороны активизировала обстрелы приграничных израильских территорий, но в прямые столкновения с израильской армией пока не вступает.

Израильтяне тоже только наносят по бойцам Хезболлы удары через границу. Группировка объявила, что потеряла убитыми уже 54 человека.

Представители США накануне говорили, что пока не видят, чтобы Хезболла была готова вступить в полномасштабную войну с Израилем.