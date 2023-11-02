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«Говорить с Азербайджаном на языке угроз недопустимо». Баку ответил Госдепу

"Говорить с Азербайджаном на языке угроз недопустимо". Баку ответил Госдепу

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на антиазербайджанские заявления официальных лиц Госдепартамента США.

Согласно информации МИД Азербайджана, 31 октября 2023 года, выступая в комитете Сената, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости дополнительного финансирования для решения тяжелых гуманитарных потребностей, возникших в Армении в результате конфликта, а 2 ноября 2023 года Госдепартамент, отвечая на вопрос информационного агентства «Голос Америки» подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении, и любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности приведет к серьезным последствиям.

Айхан Гаджизаде отметил, что несмотря на то, что США на протяжении десятилетий были посредниками, к сожалению, никогда так решительно не поощряли поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, вопрос оказания гуманитарной помощи азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам, которые стали жертвами этнических чисток, проводимых Арменией: «Наряду с этим, США в соответствии с международными обязательствами, в том числе в рамках 4 резолюций Совета Безопасности ООН, никогда не призывали к освобождению азербайджанских территорий от оккупации, выводу вооруженных сил Армении, в том числе к упразднению незаконного режима.

Напротив, США направляли Армению в неправильное русло, с целью защиты незаконной деятельности сепаратистов, создавали возможности для их визитов в США, выделяли финансовые средства».

«Если бы США иначе отнеслись к Азербайджану, а также к угрозам международному миру и безопасности, то необходимости решать угрозы против Азербайджана силой не было бы, и вопрос был бы решен мирным путем. Именно провал посреднических усилий, в которых участвовали и США, и неспособность предотвратить оккупационную политику Армении подтолкнули Азербайджан к освобождению своих земель военным путем. Поэтому, наряду с другими фактами, США также несут ответственность за свое бездействие по мирному урегулированию прошлого конфликта», – сказал А.Гаджизаде.

Также подчеркнута важность того, чтобы положить конец политике поддержки государства-агрессора Армении в регионе, которое является основным препятствием на пути обеспечения мира и стабильности: «Говорить с Азербайджаном на языке угроз недопустимо. Любые недружественные действия против Азербайджана не принесут положительных результатов, и на такие действия будет адекватный ответ».

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