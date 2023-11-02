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О Назарбаеве ничего не известно уже два месяца

О Назарбаеве ничего не известно уже два месяца

Упоминаний о появлении экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в публичном поле нет уже более двух месяцев. Не было от него и реакции на трагедию на шахте им. Костенко, сообщает Orda.kz.

На то, что первый президент до сих пор не выразил соболезнований по поводу гибели шахтеров в Караганде обратила внимание блогер Аида Джексен.

«Странно что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев до сих пор не выразил соболезнования по трагедии в Караганде. Он вообще живой?», – написала она в своем телеграм-канале.

Нурсултан Назарбаев исчез из публичного поля еще 30 августа. В этот день в официальном инстаграм-аккаунте первого президента было опубликовано поздравление с Днем Конституции и снимки проекта. Основного документа с личными правками Назарбаева.

В тот же день его упомянули на сайте белорусского диктатора. В сообщении говорилось, что Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с действующим и бывшим президентами Казахстана.

«Перспективные направления развития белорусско-казахстанского сотрудничества рассмотрены в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран обменялись мнениями и по вопросам международной проблематики. Состоялся также телефонный разговор Александра Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», – сказано в пресс-релизе

До этого сообщалось о телефонном разговоре Лукашенко и Назарбаева 25 июня.

Что касается соболезнований, то Назарбаев не выражал их и по поводу трагедии на шахте «Казахстанская», произошедшей 17 августа. Последний подобный текст от имени экс-елбасы был опубликован на его официальном сайте 11 июня – в нем он скорбил по погибшим в пожаре в области Абай.

На публике же Нурсултан Назарбаев появлялся 19 марта – во время выборов депутатов мажилиса и маслихата он проголосовал в театре оперы и балета «Астана опера», после чего поздравил жителей Казахстана с наступающим праздником Наурыз мейрамы. Это было его первое появление после операции на сердце, которую Назарбаев перенес в январе. И пока последнее.

Журналисты попытались связаться с пресс-секретарем Назарбаева Айдосом Укибаем, но тот не ответил ни на звонки, ни на сообщения. При этом последняя публикация в соцсетях самого Укибая датируется 24 октября. Это репост в аккаунте в сети Х (бывший Twitter) публикации из телеграм-канала Акорды об исторической роли Нурсултана Назарбаева. На трагедию в Караганде он тоже не отреагировал.

Звонок в канцелярию первого президента также результата не дал.

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