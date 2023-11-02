Во Франции создана организация «Защита наследия западных азербайджанцев и право на возвращение»

187 Просмотров

Во Франции создано общественное объединение «Защита наследия западных азербайджанцев и право на возвращение».

Основной целью организации является предотвратить уничтожение богатого культурного наследия азербайджанского народа на территории Армении, привлечь внимание международной общественности к этой проблеме и получить поддержку в вопросе мирного возвращения западных азербайджанцев на свои исторические земли.

Соучредителем организации, официально зарегистрированной под названием «Association pour la Protection du Patrimoine et le Droit au Retour des Azerbaïdjanais Occidentaux» является Заур Садыгбейли, уроженец Еревана.

Созданное объединение повысит осведомленность мирового сообщества о реалиях Западного Азербайджана.