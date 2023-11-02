Франция поставит в Казахстан системы ПВО

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Елисейский дворец объявил, что Франция поставит в Казахстан радарные системы противовоздушной обороны Ground Master 400 в целях «укрепления суверенитета страны».

Радиолокационная станция Ground Master 400 – зенитный радар с широким радиусом действия, который обеспечивает обнаружение целей на разных высотах, вплоть до небольших беспилотных летательных аппаратов. Система размещается в одном контейнере размером с 20-футовый стандартный контейнер и весит менее 10 тонн. Инструментальная дальность – 470 км, точность – 50 м.