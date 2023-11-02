ОИС решительно осуждает обстрел Израилем лагеря беженцев Джебалия

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Организация исламского сотрудничества (ОИС) решительно осуждает военные преступления Израиля в секторе Газа, в том числе обстрел лагеря беженцев Джебалия, в результате которого погибли сотни людей.

Об этом говорится в обнародованном заявлении организации.

«ОИС решительным образом осуждает устроенную Израилем бойню и военные преступления, в том числе убийство в лагере беженцев Джебалия [в секторе Газа] сотен палестинских мирных жителей», – отмечается в документе.

Организация призвала международное сообщество «немедленно вмешаться, чтобы остановить эту жестокую израильскую агрессию, гарантировать международную защиту палестинского гражданского населения и обеспечить доставку основных грузов и срочной гуманитарной помощи для палестинских граждан».