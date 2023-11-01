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Расходы на соцвыплаты в Азербайджане повысятся

Расходы на соцвыплаты в Азербайджане повысятся

В бюджете Азербайджана на 2024 год расходы на финансирование пособий, выплачиваемых уязвимым слоям населения в связи с возрастом, инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, утратой главы семьи, и других социальных пособий, а также президентских пенсий, выплачиваемых инвалидам войны, инвалидам по общим заболеваниям, ветеранам войны, семьям шехидов, предлагаются в размере 1 738,5 миллиона манатов.

Согласно предоставленным Министерством финансов проектам сводного и государственного бюджетов Азербайджана, эта цифра на 301 млн манатов или на 17,3% больше показателя 2023 года.

На предоставление адресной государственной социальной помощи предусмотрено 457,3 миллиона манатов (на 179,5 млн манатов или на 64,6 процента больше, чем в 2023 году), на расходы, связанные с общественными работами, предлагаемыми в целях повышения возможностей трудоустройства безработных в рамках реализации «Плана мероприятий по реализации Стратегии занятости Азербайджанской Республики на 2020-2025 годы» прогнозируются 285,8 млн манатов (на 20 млн манатов или 7,5% больше, чем в 2023 году).

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