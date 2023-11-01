В Израиле магазины остановили импорт из Турции из-за заявлений Эрдогана

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Ряд сетей супермаркетов в Израиле приостановил импорт продуктов из Турции после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о палестино-израильском конфликте.

Об этом пишет газета Haaretz.

«Множество израильских сетей супермаркетов приостанавливают импорт из Турции после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку ХАМАС», — говорится в сообщении.

По данным газеты, крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal также приняла решение о приостановке импорта турецких товаров.