Зеленский исключил победу России на Черном море

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Россия не победит в битве за Черное море и не сможет использовать его в качестве плацдарма для атак на Украину. Об этом 31 октября заявил президент Владимир Зеленский во время вручения государственных наград военным.

Глава государства отметил, что в Международный день Черного моря Украина отмечает храбрость воинов, изменивших ситуацию в регионе в пользу нашей страны и международного порядка.

«Битва за Черное море еще продолжается, но мы уже можем быть уверены, что Россия в этой битве не победит. Украинцы не позволили врагу использовать Черное море как плацдарм для десантов, атак против наших южных регионов», – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что российский флот постепенно уничтожают украинские морские дроны и ракеты, а операции ВСУ «достигают все более дальних рубежей».

По его словам, украинский альтернативный «зерновой коридор» – также заслуга Сил обороны.

Президент убежден, что Черное море станет примером того, как Украина умеет восстанавливать безопасность – для себя и своих партнеров.