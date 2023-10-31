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Сын Арифа Гаджилы попал под арест (видео)

Сын Арифа Гаджилы попал под арест (видео)

Арестован сын главы партии Мусават Арифа Гаджилы. Об этом сообщает АПА со ссылкой на Арифа Гаджилы.

Гаджилы отметил, что его сын Орхан был арестован в связи с автомобильной аварией, произошедшей несколько дней назад.

Отметим, что некоторое время назад появились сообщения о том, что сын главы Мусават Арифа Гаджылы – Орхан совершил дорожно-транспортное происшествие в Баку. На кадрах, опубликованных в социальной сети, видно, что на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе, водитель, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. При маневрировании автомобиль марки Honda врезался в несколько автомобилей. Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие, повреждены автомобили.

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