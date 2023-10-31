Сын Арифа Гаджилы попал под арест (видео)

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Арестован сын главы партии Мусават Арифа Гаджилы. Об этом сообщает АПА со ссылкой на Арифа Гаджилы.

Гаджилы отметил, что его сын Орхан был арестован в связи с автомобильной аварией, произошедшей несколько дней назад.

Отметим, что некоторое время назад появились сообщения о том, что сын главы Мусават Арифа Гаджылы – Орхан совершил дорожно-транспортное происшествие в Баку. На кадрах, опубликованных в социальной сети, видно, что на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе, водитель, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. При маневрировании автомобиль марки Honda врезался в несколько автомобилей. Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие, повреждены автомобили.