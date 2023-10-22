Шольц надел кипу (фото)

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Канцлер Германии Олаф Шольц надел еврейскую кипу на открытие новой синагоги в городе Дессау.

Он отметил, что власти восполняют пробелы спустя 85 лет после разрушения синагоги. Новая синагога, заявил Шольц, показывает, что «еврейская жизнь была и остается частью Германии».

Канцлер подчеркнул, что в Германии нет места антисемитизму и разжиганию ненависти и что Германия «везде и всегда» будет защищать еврейскую жизнь.

Историческое здание синагоги еврейской общины в Дессау было разрушено 85 лет назад.