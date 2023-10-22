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Байден: Если мы уйдем, Россия победит

Байден: Если мы уйдем, Россия победит

Я сегодня встречался с представителем Евросоюза фон дер Ляйен. И если мы уйдем, они — я имею в виду Россия — победит.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Россия заявила, что в течение пяти дней, если Соединенные Штаты не поддержат Украину, они потерпят поражение. Вероятно, так и будет, потому что остальной мир этого не выдержит, не выдержит — причина тому — мы. Не я, а Соединенные Штаты Америки являются причиной лидерства в мире. Мы, как сказала Мадлен Олбрайт, важнейшая нация. Мы – важнейшая нация. И не волнуйся, я доберусь до Израиля. (Смех.) Это не более и не менее важно, чем все остальное, с точки зрения того, что такие же люди умирают и в Украине. Хорошо?», – заявил президент США во время своей речи в Белом доме.

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