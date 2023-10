Гаджиев показал фото медвежонка, погибшего в результате взрыва армянской мины в Лачыне

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился в социальной сети снимками медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана.

«Говорящие фото! Останки медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана. Этикетки на минах, собранных с места взрыва, показывают, что они были произведены в 2021 году в Армении. Армения заложила миллионы мин на ранее оккупированных землях Азербайджана, и эти мины продолжают угрожать жизни гражданского населения и диких животных», – написал Гаджиев в микроблоге X.

Talking Photos! Remains of brown bear cub killed by landmine blast in liberated Lachin region of Azerbaijan. Labels of collected landmines from the area of blast indicate that they have been produced in Armenia in 2021. Armenia infested formerly occupied lands of Azerbaijan with… pic.twitter.com/NMzZOJyE8H

