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Гаджиев показал фото медвежонка, погибшего в результате взрыва армянской мины в Лачыне

Гаджиев показал фото медвежонка, погибшего в результате взрыва армянской мины в Лачыне

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился в социальной сети снимками медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана.

«Говорящие фото! Останки медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана. Этикетки на минах, собранных с места взрыва, показывают, что они были произведены в 2021 году в Армении. Армения заложила миллионы мин на ранее оккупированных землях Азербайджана, и эти мины продолжают угрожать жизни гражданского населения и диких животных», – написал Гаджиев в микроблоге X.

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