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Россия выступила против поглощения Израилем палестинских территорий

Россия выступила против поглощения Израилем палестинских территорий

Россия выступает против поселенческого поглощения Израилем палестинских территорий, заявил на каирском саммите по Палестине замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Текст выступления приводится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны должны разорвать порочный круг насилия, отказаться от односторонних шагов, включая поселенческое поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь», — сказал дипломат, отметив, что в рамках урегулирования конфликта «должно быть создано суверенное палестинское государство».

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