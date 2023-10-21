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в ЕС растет недовольство Урсулой фон дер Ляйен

в ЕС растет недовольство Урсулой фон дер Ляйен

Внутри ЕС растет недовольство позицией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по конфликту в секторе Газа, пишет Politico.

По информации издания, глава ЕК «приводит в ярость внешнеполитическую команду ЕС, пренебрегая упоминанием поддержки блоком палестинской государственности в своих публичных выступлениях по поводу войны между Израилем и Хамасом».

Около 800 из 30 000 сотрудников Еврокомиссии написали письмо-протест в знак того, что она демонстрирует неоправданную предвзятость по отношению к Израилю в конфликте.

«Последней каплей стала речь фон дер Ляйен в четверг в Институте Гудзона, когда она поставила на первое место право Израиля на самооборону после жестокого нападения Хамаса 7 октября и пренебрегла упоминанием решения о создании двух государств, которое является ключевым в позиции европейских стран», — пишет Politico.

Во внутренней записке, разосланной всем сотрудникам Комиссии, говорится, что в воскресенье с 12:00 до 18:00 ожидается, что около 10 000 демонстрантов в поддержку палестинцев соберутся возле зданий Еврокомиссии.

«Полиция не исключает присутствия агрессивных демонстрантов», — говорится в записке.

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