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В Баку отметили Международный день повара (фото)

В Баку отметили Международный день повара (фото)

Гильдия кулинаров Азербайджана и Бакинская кулинарная ассоциация провела мероприятие, посвященное Международному дню повара, сообщает Trend.

В мероприятие под названием «Böyük aşpazlar yetişdirək» (Вырастим больших кулинаров) приняли участие дети, лишенные родительской опеки. На мероприятии опытные повара рассказали о правильном питании, продуктах и способах приготовления полезных блюд.

Отметим, что повара и кулинары со всего мира ежегодно 20 октября отметают свой профессиональный праздник – Международный день повара.

Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs).

На сегодняшний день празднование Международного дня повара приобрело масштабный характер в более чем 70 странах мира. В мероприятиях, проводимых по случаю данного праздника, участвуют работники туристических компаний, предприятий общественного питания и т.д. Проводятся конкурсы мастерства среди поваров, дегустации, встречи, мастер-классы.

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