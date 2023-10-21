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Началась миграция украинцев с подконтрольных России территорий через третью страну

Началась миграция украинцев с подконтрольных России территорий через третью страну

Началась миграция украинцев с подконтрольных России территорий через третью страну.

Об этом заявил заявил глава военной администрации Запорожской области Украины Юрий Малашко, сообщает Report.

«По всей линии фронта у простых граждан нет возможности свободного перехода. Кроме того, эти территории заминированы. Российская сторона не разрешает проезд гражданам Украины, оставшимся на оккупированных территориях. Мы призываем людей переходить через третьи страны на другие наши территории. Некоторые уже воспользовались этой возможностью», – добавил он.

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