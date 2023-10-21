Зеленский доволен потерями российских захватчиков

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Украинские военные мощно держат оборону, а потери российских захватчиков в последние дни впечатляют.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Совещание с военными. Главком Валерий Залужный, руководитель Генштаба Сергей Шаптала, командующие: ОСУВ «Одесса» – Андрей Гнатов и командующий морской пехоты Юрий Содоль, руководитель Госпогранслужбы генерал Сергей Дейнеко», – говорится в заявлении.

По словам президента Украины, совещание прошло в особом формате и узком кругу. Обсуждались ситуации в Херсоне и области, в целом обстановку на юге Украины и в Донецкой области – прежде всего в Авдеевке.

«Спасибо всем нашим ребятам, которые мощно держат оборону и день за днем уничтожают оккупанта. В эти дни российские потери действительно впечатляют, и именно такие потери оккупанта нужны Украине», – добавил президент.

Зеленский добавил, что они также обсудили Купянское направление в Харьковской области.