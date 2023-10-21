Зеленский доволен потерями российских захватчиков

Украинские военные мощно держат оборону, а потери российских захватчиков в последние дни впечатляют.
Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
«Совещание с военными. Главком Валерий Залужный, руководитель Генштаба Сергей Шаптала, командующие: ОСУВ «Одесса» – Андрей Гнатов и командующий морской пехоты Юрий Содоль, руководитель Госпогранслужбы генерал Сергей Дейнеко», – говорится в заявлении.
По словам президента Украины, совещание прошло в особом формате и узком кругу. Обсуждались ситуации в Херсоне и области, в целом обстановку на юге Украины и в Донецкой области – прежде всего в Авдеевке.
«Спасибо всем нашим ребятам, которые мощно держат оборону и день за днем уничтожают оккупанта. В эти дни российские потери действительно впечатляют, и именно такие потери оккупанта нужны Украине», – добавил президент.
Зеленский добавил, что они также обсудили Купянское направление в Харьковской области.