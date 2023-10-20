В израильском городе Кирьят-Шмона на границе с Ливаном объявили эвакуацию

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Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на севере страны близ границы с Ливаном.

Соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба.

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют об эвакуации жителей северного города Кирьят-Шмона в субсидируемые государством гостевые дома», – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что «план [эвакуации] одобрил министр обороны Йоав Галант».

«Некоторое время назад Северное командование [ЦАХАЛ] проинформировало о своем решении мэра города [Кирьят-Шмона]. План будет осуществляться местными властями, министерством туризма и министерством обороны», – указали в армейской пресс-службе.