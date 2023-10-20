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Главное Мир

Китай всё-таки поставляет России оружие

Китай всё-таки поставляет России оружие

Россия массово закупает дроны, стрелковое оружие и товары двойного назначения у китайских компаний. Об этом сказано в докладе Министерства обороны США о Китае.

Американцы заявляют, что данные российской таможни показали, что китайские компании, в том числе и государственные предприятия, продавали российским военным потребителям гражданские товары, товары двойного назначения и некоторые незначительные военные товары.

Речь идет о стрелковом оружии, запасных частях, навигационном оборудовании и защитном снаряжении.

Пентагон пишет, что обширный и нерегулируемый рынок коммерческих дронов в Китае позволил российским силам регулярно приобретать небольшие дроны и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) двойного назначения для поддержки войны против Украины.

В период с марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в Россию дроны и их компоненты на сумму более $12 млн. Российские силы использовали дроны китайского происхождения для нацеливания, наблюдения и нанесения ударов по Украине.

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