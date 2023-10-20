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Иран поставляет более 90% оружия, используемого ХАМАС

Иран поставляет более 90% оружия, используемого ХАМАС

Большинство оружия, которым владеют боевики ХАМАС, поставляется из Ирана. Это вооружение используется против Израиля.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина.

Фон дер Ляйен осудила «злую роль, которую Иран играет на заднем плане».

«Следует усилить санкции против Ирана, который снабжает оружие ХАМАС. По нашим оценкам, 93% оружия ХАМАС поступило из Ирана», – сказала глава Еврокомиссии.

Она напомнила, что Иран также поставляет оружие России для войны против Украины. По ее мнению, РФ и ХАМАС схожи.

Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что санкции Запада разрушают экономику России. Теперь ЕС и его союзники сосредотачивают, чтобы закрыть лазейки для уклонения от санкций.

 

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