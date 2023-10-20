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Мартиника требует от Франции компенсацию в размере 250 млрд. долларов

Мартиника требует от Франции компенсацию в размере 250 млрд. долларов

Франция создала самую жестокую и кровожадную колониальную систему. Они лишили нас наших традиций, нашей идентичности и хотели, чтобы мы подчинились им. Они пытались отобрать у нас и наше культурное наследие.

Об этом заявила представитель Мартиники Клодетт Дюамель на международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», организованной Бакинской инициативной группой, сообщает АПА.

Она отметила, что сельскохозяйственная политика Франции отравила народ Мартиники, нанесла серьезный ущерб их здоровью, а в стране широко распространены онкологические заболевания:

«По мнению французов, мы не люди, их подход исторически заключался в том, что «темнокожие не люди, они ничем не отличаются от мебели и предметов». Для них мы — предметы, не имеющие права голоса. Наши земли и экосистема отравлены, и это сделали французы. Мы больше не можем заниматься производством в нашей стране, потому что продукты питания отравлены. Мы уже зависим от импортных товаров, и это сделано специально. Наша молодежь не знает, что будет делать в будущем, наше будущее похоже на корабль без капитана. Когда наша молодежь протестует, их арестовывают. Представьте себе, что все судьи в стране светлокожие, а более 80 процентов населения страны темнокожее. Мы требуем деколонизации и компенсацию от Франции в размере 250 млрд. за то, что она совершила. Нам нужны эти деньги, мы хотим создать независимую экономику».

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"Мы не хотим быть французским департаментом"
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