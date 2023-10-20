Протестующие ворвались в здание «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване |
У ХАМАСа может быть «смертельный сюрприз» для армии Израиля |
В Грузии разработали план на случай ядерной войны |
Азербайджанские летчики участвуют в военных учениях в Пакистане |
3 года назад ВС Азербайджана освободили Зангилан и еще ряд сел |
Госдеп винит ХАМАС во взрыве в госпитале Газы (видео) |
СМИ: ЦАХАЛ получил «зеленый свет» для вторжения в палестинский анклав |
Казахстан не запрещал экспорт товаров в Россию (обновлено) |
В Ханкенди открылся филиал ООО «Азерпочта» (фото) |
Главное Странности

Протестующие ворвались в здание «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване

Протестующие ворвались в здание «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване

Граждане ворвались в здание «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване. Armenia Today пишет, что они выразили возмущение в связи с приостановкой выдачи зарплат сотрудникам «учреждений» Карабаха.

В здании также находится последний глава карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян.

Шахраманян попытался успокоить протестующих, заявив, что «республика арцах» не упразднена. Он заявил, что «указом не может быть расформировано то, что принято народным референдумом»:

«Более подробно и в деталях, касательно указа и условий, в результате которого он появился, я подробно выскажусь публично, в эфире Общественного телевидения Армении».

Теги:
Из этой рубрики
Главный друг армян назвал Захарову «шмарой» (видео)
Странности

Главный друг армян назвал Захарову «шмарой» (видео)

2023/10/20, 12:21
Протестующие ворвались в здание «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване
Странности

Протестующие ворвались в здание «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване

2023/10/20, 12:12
Кандидат в президенты Франции обвинил Бензема в терроризме, потому что тот мусульманин
Странности

Кандидат в президенты Франции обвинил Бензема в терроризме, потому что тот мусульманин

2023/10/19, 23:35
В Тбилиси вандалы надругались над флагом Израиля (видео)
Странности

В Тбилиси вандалы надругались над флагом Израиля (видео)

2023/10/19, 18:30
Оливье мутит воду
Странности

Оливье мутит воду

2023/10/19, 13:19
Поддержавшего Палестину Бензема могут лишить французского гражданства
Странности

Поддержавшего Палестину Бензема могут лишить французского гражданства

2023/10/19, 00:36
Армения создает военизированные структуры и мечтает о новой войне (видео)
Странности

Армения создает военизированные структуры и мечтает о новой войне (видео)

2023/10/18, 20:18
Байден заявил, что родился в Израиле (видео)
Странности

Байден заявил, что родился в Израиле (видео)

2023/10/18, 19:33
Немцам разрешили справлять нужду в Балтийское море
Странности

Немцам разрешили справлять нужду в Балтийское море

2023/10/18, 17:50