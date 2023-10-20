Протестующие ворвались в здание «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване

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Граждане ворвались в здание «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване. Armenia Today пишет, что они выразили возмущение в связи с приостановкой выдачи зарплат сотрудникам «учреждений» Карабаха.

В здании также находится последний глава карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян.

Шахраманян попытался успокоить протестующих, заявив, что «республика арцах» не упразднена. Он заявил, что «указом не может быть расформировано то, что принято народным референдумом»:

«Более подробно и в деталях, касательно указа и условий, в результате которого он появился, я подробно выскажусь публично, в эфире Общественного телевидения Армении».