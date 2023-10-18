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Израиль эвакуировал посольства из Египта и Марокко

Израиль эвакуировал посольства из Египта и Марокко

Израиль эвакуировал свои диппредставительства в столицах Египта и Марокко из-за демонстраций, вызванных обострением ситуации в секторе Газа, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

«Министерство иностранных дел эвакуировало персонал посольств Израиля в Рахате (Марокко) и Каире из-за демонстраций, вызванных ситуацией в секторе Газа», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, в посольствах Израиля по всему миру объявлен режим повышенной готовности. Подчеркивается, что израильских дипломатов, которым угрожает опасность, будут эвакуировать. Сотрудников посольств попросили не покидать свои дома без необходимости.

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