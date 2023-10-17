Подоляк: Для россиян нет безопасного места в Украине

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В войне России против Украины началась новая глава. Сейчас для россиян нет безопасного места на территории нашей страны.

Об этом говорится в заявлении советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

«Новая глава этой войны (не)официально начата. Сколько ни записывай в «Конституцию России» оккупированные территории, чтобы «сохранить наследство» под риском дворцовых переворотов, в конце концов Москве придется признать сложившиеся условия на земле. Для российских войск больше нет безопасных мест в… международно признанных границах Украины», – отметил Подоляк.

По его словам, такая ситуация означает, что теперь у России нет ни единых шансов сохранить юг Украины, Крым и Черноморский флот.

«Часы уже идут в обратном направлении. Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным», – добавил он.