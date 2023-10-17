Баку: Слышать подобное от Армении оскорбительно |
США передали Украине все обещанные танки Abrams |
Каневский: Азербайджан вернул жизнь в освобожденный Физули (фото) |
Президент Алиев не сдержал эмоций, говоря о шехидах (видео) |
Ильхам Алиев: Что мы плохого сделали армянам? |
Президент Алиев: Тема карабахского конфликта закрыта раз и навсегда |
Пашинян: Ереван до конца года готова подписать мирный договор с Баку |
ЦАХАЛ: Cледующий этап войны не обязательно совпадет с ожиданиями |
Пашинян с трибуны Европарламента «наехал» на Россию |
Главное Мир

Подоляк: Для россиян нет безопасного места в Украине

Подоляк: Для россиян нет безопасного места в Украине

В войне России против Украины началась новая глава. Сейчас для россиян нет безопасного места на территории нашей страны.

Об этом говорится в заявлении советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

«Новая глава этой войны (не)официально начата. Сколько ни записывай в «Конституцию России» оккупированные территории, чтобы «сохранить наследство» под риском дворцовых переворотов, в конце концов Москве придется признать сложившиеся условия на земле. Для российских войск больше нет безопасных мест в… международно признанных границах Украины», – отметил Подоляк.

По его словам, такая ситуация означает, что теперь у России нет ни единых шансов сохранить юг Украины, Крым и Черноморский флот.

«Часы уже идут в обратном направлении. Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в Газе (фото)
Мир

Более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в Газе (фото)

2023/10/17, 21:43
Мощный подземный толчок на юге Ирана
Мир

Мощный подземный толчок на юге Ирана

2023/10/17, 21:00
Подоляк: Для россиян нет безопасного места в Украине
Мир

Подоляк: Для россиян нет безопасного места в Украине

2023/10/17, 20:56
Зеленский подтвердил удар по врагу ракетами ATACMS (видео)
Мир

Зеленский подтвердил удар по врагу ракетами ATACMS (видео)

2023/10/17, 20:32
Поврежден подводный кабель между Швецией и Эстонией
Мир

Поврежден подводный кабель между Швецией и Эстонией

2023/10/17, 18:35
Задержана Грета Тунберг
Мир

Задержана Грета Тунберг

2023/10/17, 17:38
Около 4 тысяч жителей Газы содержатся на объектах служб безопасности Израиля
Мир

Около 4 тысяч жителей Газы содержатся на объектах служб безопасности Израиля

2023/10/17, 17:28
Глава пограничной службы ХАМАС и его родственники убиты
Мир

Глава пограничной службы ХАМАС и его родственники убиты

2023/10/17, 17:23
Франция вооружит Армению
Мир

Франция вооружит Армению

2023/10/17, 16:51