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Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили

Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили

Конституционный суд (КС) Грузии удовлетворил конституционное представление правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и установил нарушение президентом республики Саломе Зурабишвили конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства.

Решение суда в прямом эфире зачитал глава КС Мераб Турава.

«Конституционной суд Грузии установил, что президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили во время рабочих визитов за границу 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года осуществила представительские права и полномочия в сфере международных сношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила подпункт «а» части 1 статьи 52 Конституции Грузии», – сказал Турава.

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