Саудовский принц заставил Блинкена ждать переговоров всю ночь

Саудовский принц Мухаммед бен Сальман заставил госсекретаря США Энтони Блинкена ждать переговоров всю ночь. Как передает The Washington Post, встреча должна была состояться вечером, но в итоге состоялась только утром.
Энтони Блинкен пытается убедить лидеров Ближнего Востока осудить атаки ХАМАС по Израилю. Также он просит «не разжигать волнений» в ответ на бомбардировки сектора Газа Израилем.
Как сообщает издание, госсекретарь сталкивается с ожесточенным сопротивлением со стороны «самых влиятельных лидеров арабского мира».