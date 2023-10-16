Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС |
Сардар Сафаров стал комендантом Ханкенди |
3 года назад азербайджанские войска освободили села в Ходжавенде |
«Тогда я сказал: я знаю что, как и когда надо делать. И когда остановилась II Карабахская война, народ знал, что я знаю, что делаю». Историческая речь Алиева (видео) |
МК: Ильхаму Алиеву удалось реализовать многолетнюю мечту миллионов азербайджанцев |
Логово армянских сепаратистов, откуда они так любили «вещать» (видео) |
Алиев: Называющему себя «премьер-министром» сегодня чай подают в следственном изоляторе |
Ильхам Алиев: Трое клоунов бросали нам вызов, угрожали нам, оскорбляли нас |
Алиев: Когда наши земли были захвачены, все основные силы поддержали Армению |
Главное Мир

Саудовский принц заставил Блинкена ждать переговоров всю ночь

Саудовский принц заставил Блинкена ждать переговоров всю ночь

Саудовский принц Мухаммед бен Сальман  заставил госсекретаря США Энтони Блинкена ждать переговоров всю ночь. Как передает The Washington Post, встреча должна была состояться вечером, но в итоге состоялась только утром.

Энтони Блинкен пытается убедить лидеров Ближнего Востока осудить атаки ХАМАС по Израилю. Также он просит «не разжигать волнений» в ответ на бомбардировки сектора Газа Израилем.

Как сообщает издание, госсекретарь сталкивается с ожесточенным сопротивлением со стороны «самых влиятельных лидеров арабского мира».

Теги:
Из этой рубрики
Путин провел телефонный разговор с Асадом
Мир

Путин провел телефонный разговор с Асадом

2023/10/16, 15:22
В ВОЗ назвали сроки отправки гумпомощи в Газу
Мир

В ВОЗ назвали сроки отправки гумпомощи в Газу

2023/10/16, 15:18
Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили
Мир

Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили

2023/10/16, 14:59
Блинкен второй раз за неделю прибыл в Израиль
Мир

Блинкен второй раз за неделю прибыл в Израиль

2023/10/16, 14:49
Фидан и Лавров обсудили палестино-израильский конфликт
Мир

Фидан и Лавров обсудили палестино-израильский конфликт

2023/10/16, 14:33
Призрак большой войны навис над Ближним Востоком - расклад Александра Коваленко
Мир

Призрак большой войны навис над Ближним Востоком – расклад Александра Коваленко

2023/10/16, 13:46
The Economist 10 лет назад предсказал атаку ХАМАС на парапланах
Мир

The Economist 10 лет назад предсказал атаку ХАМАС на парапланах

2023/10/16, 13:31
Саудовский принц заставил Блинкена ждать переговоров всю ночь
Мир

Саудовский принц заставил Блинкена ждать переговоров всю ночь

2023/10/16, 13:24
Россия готовится воевать в космосе
Мир

Россия готовится воевать в космосе

2023/10/16, 12:36