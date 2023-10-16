Саудовский принц заставил Блинкена ждать переговоров всю ночь

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Саудовский принц Мухаммед бен Сальман заставил госсекретаря США Энтони Блинкена ждать переговоров всю ночь. Как передает The Washington Post, встреча должна была состояться вечером, но в итоге состоялась только утром.

Энтони Блинкен пытается убедить лидеров Ближнего Востока осудить атаки ХАМАС по Израилю. Также он просит «не разжигать волнений» в ответ на бомбардировки сектора Газа Израилем.

Как сообщает издание, госсекретарь сталкивается с ожесточенным сопротивлением со стороны «самых влиятельных лидеров арабского мира».