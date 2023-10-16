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Главное Общество

Госслужба о росте цен на продукты

Госслужба о росте цен на продукты

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана на регулярной основе проводит мониторинг цен и анализ конкуренции на потребительском рынке.

Как сообщает Госслужба, в этом году мониторинги проводились на цены продовольственной продукции, входящей в минимальную потребительскую корзину, и продукции, занимающей основное место в продовольственном обеспечении населения, в т.ч., муки и мучных изделий, сахарного песка, мяса крупнорогатого и мелкорогатого скота, куриного мяса, сливочного масла, рис, гречки, молочной продукции и пр.

«По информации на 13 октября, в сравнении с октябрем прошлого года в октябре этого года наблюдается повышение цен на сахарный песок, макароны, чай, говядину, баранину, куриное мясо, рис, молоко, сыр, сливочное масло местного производства, лук. Также выросла цена на муку, продаваемой в упаковке по 1 кг.

«Госслужба будет принимать строгие меры против хозяйственных субъектов, допустивших нарушения», – говорится в сообщении.

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