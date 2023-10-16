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Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС

Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС

Палестинская исламистская группировка ХАМАС должна быть уничтожена, однако государство Палестина должно существовать, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, боевики ХАМАС — «жалкие трусы», которые прячутся за мирными жителями и которых необходимо уничтожить. Он назвал действия Израиля в регионе оправданными, отметив, что между бомбардировками сектора Газы и «варварством» ХАМАС есть огромная разница.

«Израиль преследует группу людей, которые участвовали в варварстве, которое имеет такие же последствия, как и холокост. И поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать. Они должны преследовать ХАМАС», — подчеркнул президент.

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