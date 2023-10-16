Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС

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Палестинская исламистская группировка ХАМАС должна быть уничтожена, однако государство Палестина должно существовать, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, боевики ХАМАС — «жалкие трусы», которые прячутся за мирными жителями и которых необходимо уничтожить. Он назвал действия Израиля в регионе оправданными, отметив, что между бомбардировками сектора Газы и «варварством» ХАМАС есть огромная разница.

«Израиль преследует группу людей, которые участвовали в варварстве, которое имеет такие же последствия, как и холокост. И поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать. Они должны преследовать ХАМАС», — подчеркнул президент.