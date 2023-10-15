Против азербайджанцев, избивавших прохожих в Питере, откроют уголовное дело

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против выходцев из Азербайджана, которые избивали случайных прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывали видео с избиениями в телеграм-канал. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала Baza, неизвестные выкладывали в интернет ролики с избиениями прохожих на улицах, во дворах и в торговых центрах.

«Фонтанка» написала, что видео выкладывал 18-летний выходец из Азербайджана в телеграм-канал «Жизнь бродяги». В настоящий момент следствие ищет подозреваемых, сообщило издание со ссылкой на Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.