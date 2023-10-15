Логово армянских сепаратистов, откуда они так любили «вещать» (видео) |
Алиев: Называющему себя «премьер-министром» сегодня чай подают в следственном изоляторе |
Ильхам Алиев: Трое клоунов бросали нам вызов, угрожали нам, оскорбляли нас |
Алиев: Когда наши земли были захвачены, все основные силы поддержали Армению |
Алиев: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение |
Президент Ильхам Алиев: Мы отмечаем 100-летие Гейдара Алиева, проявляя уважение к его политике, историческому наследию |
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся в центре Ханкенди, под флагом Азербайджана, это – историческое событие |
Президент Алиев: Главная причина того, что мы сегодня находимся в Ханкенди – азербайджанский народ, сыны Азербайджана |
Алиев: 20 лет назад я поставил задачу N1, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных в то время территориях |
Главное Общество

Против азербайджанцев, избивавших прохожих в Питере, откроют уголовное дело

Против азербайджанцев, избивавших прохожих в Питере, откроют уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против выходцев из Азербайджана, которые избивали случайных прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывали видео с избиениями в телеграм-канал. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала Baza, неизвестные выкладывали в интернет ролики с избиениями прохожих на улицах, во дворах и в торговых центрах.

«Фонтанка» написала, что видео выкладывал 18-летний выходец из Азербайджана в телеграм-канал «Жизнь бродяги». В настоящий момент следствие ищет подозреваемых, сообщило издание со ссылкой на Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

Теги:
Из этой рубрики
Лейла Алиева поделилась публикацией о подъеме флага в Ханкенди
Общество

Лейла Алиева поделилась публикацией о подъеме флага в Ханкенди

2023/10/15, 21:50
Логово армянских сепаратистов, откуда они так любили "вещать" (видео)
Общество

Логово армянских сепаратистов, откуда они так любили «вещать» (видео)

2023/10/15, 21:40
Против азербайджанцев, избивавших прохожих в Питере, откроют уголовное дело
Общество

Против азербайджанцев, избивавших прохожих в Питере, откроют уголовное дело

2023/10/15, 20:04
Алиев: Называющему себя «премьер-министром» сегодня чай подают в следственном изоляторе
Общество

Алиев: Называющему себя «премьер-министром» сегодня чай подают в следственном изоляторе

2023/10/15, 19:45
Президент Азербайджана ознакомился со строительством автодороги Агдам-Физули (фото)
Общество

Президент Азербайджана ознакомился со строительством автодороги Агдам-Физули (фото)

2023/10/15, 19:27
Ильхам Алиев: Трое клоунов бросали нам вызов, угрожали нам, оскорбляли нас
Общество

Ильхам Алиев: Трое клоунов бросали нам вызов, угрожали нам, оскорбляли нас

2023/10/15, 19:22
Президент Алиев: С 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного неприятного инцидента
Общество

Президент Алиев: С 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного неприятного инцидента

2023/10/15, 19:14
Алиев: Когда наши земли были захвачены, все основные силы поддержали Армению
Общество

Алиев: Когда наши земли были захвачены, все основные силы поддержали Армению

2023/10/15, 18:57
Алиев: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение
Общество

Алиев: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение

2023/10/15, 18:43