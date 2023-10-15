Количество погибших в Газе достигло 2329 человек (обновлено)

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09:49 Количество жертв в секторе Газа из-за бомбардировок Израиля превысило 2,3 тысячи человек.

Об этом говорится в сообщении минздрава Газы. «Число жертв среди палестинцев в одной лишь Газе возросло до 2329, число раненых составляет 9714», — сказано в сообщении.

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07:40 Число убитых жителей палестинского сектора Газа в результате атак израильских сил по анклаву возросло до 2228. Такие данные привело министерство здравоохранения Газы.

«Число жертв за неделю эскалации напряженности в Газе достигло 2228, ранения получили 8744 человек», – указали в Минздраве сектора.