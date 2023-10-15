В ВОЗ назвали эвакуацию больниц с севера Газы смертным приговором

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Требование Израиля об эвакуации больниц с севера сектора Газа равносильно смертному приговору для больных и раненых.

Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Распоряжения Израиля об эвакуации больниц в северной части Газы – это смертный приговор для больных и раненых», – отметили в женевской штаб-квартире ВОЗ. Эта организация «решительно осуждает» эти распоряжения, касающиеся 22 больниц, в которых на севере Газы лечатся более 2 тыс. пациентов. «Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения усугубит нынешнюю гуманитарную и связанную с общественным здравоохранением катастрофу», – говорится в заявлении.

ВОЗ призвала Израиль «немедленно отменить распоряжения об эвакуации в отношении больниц».