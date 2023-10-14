Саудовская Аравия приостанавливает нормализацию отношений с Израилем

225 Просмотров

Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с президентом Ирана эскалацию палестино-израильского конфликта

Саудовская Аравия заморозила процесс нормализации отношений с Израилем из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с решениями Эр-Рияда.

Собеседники агентства уточнили, что теперь переговоры, которые продвигают США и которые лидеры Израиля и Саудовской Аравии назвали «меняющими Ближний восток», будут отсрочены.

По словам одного из источников, на данный момент проведение переговоров невозможно. Но как только они возобновятся, стороны должны будут уделить больше внимания уступкам палестинскому народу в его стремлении к государственности. Утверждается, что Вашингтон попытался оказать давление на Эр-Рияд, чтобы тот осудил нападения ХАМАС на Израиль, но министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан отверг эту инициативу.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, со своей стороны, заявил, что речь идет не о приостановке переговоров между двумя странами, а о том, чтобы сместить акцент на новые насущные проблемы.

Кроме того, на этой неделе состоялся телефонный разговор между наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Бен Салман заявил, что прилагает максимум усилий для сотрудничества со всеми сторонами конфликта, чтобы положить конец насилию. По словам высокопоставленного иранского чиновника, которого цитирует Reuters, Раиси подчеркнул необходимость поддержки Палестины и предотвращения распространения конфликта на весь регион.

Ранее в этом месяце Хаменеи заявил, что страны, стремящиеся нормализовать свои отношения с Тель-Авивом, «делают ставку на проигравшую лошадь». Он назвал Израиль «раковой опухолью», которая будет удалена палестинцами и силами сопротивления.