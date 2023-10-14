3 года назад ВС Азербайджана освободили из-под армянской оккупации еще 8 сел |
Клаар: Важно, чтобы Баку и Ереван следовали позитивной повестке |
Совет ООН принял предложенную Азербайджаном резолюцию |
Азербайджанcкие футболисты победили Эстонию (фото, видео) |
Израиль бьет по всей Газе и провел локальные рейды в регионе |
Делегация Азербайджана в ПАСЕ осудила резолюцию организации по Карабаху |
Анкара осудила действия Израиля против Газы |
Мустафаев: Созданы все условия для мирной реинтеграции армян |
Президент Алиев провел беседу с Лукашенко (фото) |
Главное Мир

США прислали самолеты на Ближний Восток, чтобы помешать Ирану

США прислали самолеты на Ближний Восток, чтобы помешать Ирану

США направили военные самолеты на Ближний Восток, чтобы «сдерживать Иран» и региональные группировки от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщило издание Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его данным, в четверг в регион прибыли американские штурмовики A-10. Вскоре США перебросят туда более современные истребители F-15, F-16 и F-35. Как пишет издание, они переброшены «в попытке сдержать Иран и воинственные группировки, выступающие против Израиля, от вступления в борьбу».

«Соединенные Штаты безоговорочно поддерживают защиту Израиля», – сказал высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыла авианосная ударная группа Gerald R. Ford. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу заявил, что США готовы направить вслед за авианосцем и кораблями на Ближний Восток дополнительные силы и средства в случае необходимости.

По сведениям телекомпании CNN, Вашингтон готовит к возможному развертыванию близ Израиля 26-й экспедиционный Корпус морской пехоты, состоящий из более чем 2 тыс. морских пехотинцев, способных поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь. Как отмечает телеканал, в настоящий момент подразделение находится на борту корабля USS Bataan.

Теги:
Из этой рубрики
Самолет с медикаментами палестинцам Газы от ВОЗ приземлился в Эль-Арише    
Мир

Самолет с медикаментами палестинцам Газы от ВОЗ приземлился в Эль-Арише    

2023/10/14, 12:58
Палестинцы бегут из сектора Газа перед наступлением Израиля
Мир

Палестинцы бегут из сектора Газа перед наступлением Израиля

2023/10/14, 11:40
Нетаньяху: Действия Израиля в секторе Газа — это «только начало»
Мир

Нетаньяху: Действия Израиля в секторе Газа — это «только начало»

2023/10/14, 11:28
Саудовская Аравия приостанавливает нормализацию отношений с Израилем
Мир

Саудовская Аравия приостанавливает нормализацию отношений с Израилем

2023/10/14, 11:09
США прислали самолеты на Ближний Восток, чтобы помешать Ирану
Мир

США прислали самолеты на Ближний Восток, чтобы помешать Ирану

2023/10/14, 10:58
ЦАХАЛ ликвидировал Абу Мурада (видео)
Мир

ЦАХАЛ ликвидировал Абу Мурада (видео)

2023/10/14, 10:40
Журналист CNN извинилась за фейк
Мир

Журналист CNN извинилась за фейк

2023/10/14, 10:31
Болгария обложила налогом российский газ
Мир

Болгария обложила налогом российский газ

2023/10/14, 10:20
Израиль осудили за принудительное перемещение жителей Газы
Мир

Израиль осудили за принудительное перемещение жителей Газы

2023/10/14, 10:11