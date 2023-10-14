США прислали самолеты на Ближний Восток, чтобы помешать Ирану

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США направили военные самолеты на Ближний Восток, чтобы «сдерживать Иран» и региональные группировки от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщило издание Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его данным, в четверг в регион прибыли американские штурмовики A-10. Вскоре США перебросят туда более современные истребители F-15, F-16 и F-35. Как пишет издание, они переброшены «в попытке сдержать Иран и воинственные группировки, выступающие против Израиля, от вступления в борьбу».

«Соединенные Штаты безоговорочно поддерживают защиту Израиля», – сказал высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыла авианосная ударная группа Gerald R. Ford. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу заявил, что США готовы направить вслед за авианосцем и кораблями на Ближний Восток дополнительные силы и средства в случае необходимости.

По сведениям телекомпании CNN, Вашингтон готовит к возможному развертыванию близ Израиля 26-й экспедиционный Корпус морской пехоты, состоящий из более чем 2 тыс. морских пехотинцев, способных поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь. Как отмечает телеканал, в настоящий момент подразделение находится на борту корабля USS Bataan.