Совет прессы обратился к Ильхаму Алиеву

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Правление Совета прессы направило президенту Ильхаму Алиеву обращение в связи с двадцатилетием избрания главой Азербайджанского государства.

«Уважаемый господин Президент! Исполняется 20 лет со дня Вашего руководства нашей страной. Вы – глава государства, сумевший за последние двадцать лет стать Президентом, лидером каждого азербайджанца. Это не просто слова, а абсолютная реальность, неоспоримая реальность. Реальность в которой увековечена живая история. Благодаря Вам последние двадцать лет нашей страны – это большая и славная история в сознании каждого гражданина, каждого человека, чье сердце бьется любовью к Азербайджану. Именно Вы создали эту историю!», – говорится в обращении.