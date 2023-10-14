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Маск запустит связь для владельцев смартфонов через спутник

Маск запустит связь для владельцев смартфонов через спутник

Проект Starlink американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, готовит к запуску услугу связи Direct to Cell через интернет-спутник для смартфонов. Она позволит обмениваться текстовыми, голосовыми и видео сообщениями пользователям телефонов с поддержкой технологии LTE. Об этом сообщает Starlink.

В компании отмечают, что Direct to Cell работает с существующими телефонами LTE «везде, где есть небо».

«Никаких изменений в оборудовании, прошивке или специальных приложениях не требуется, что обеспечивает беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным», – подчеркивается в релизе.

Ожидается, что возможность обмениваться текстовыми сообщениями по Direct to Cell появится в 2024 году. А в 2025-м будет возможна голосовая связь, передача данных, видео, а также — соединение устройства IoT с общими стандартами LTE.

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