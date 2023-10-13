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Сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации в ВСУ

Сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации в ВСУ

Сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, сообщила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова.

«К сожалению, мы видим очень много ситуаций, <…> когда люди не хотят и собираются избежать каким-либо способом мобилизации, необходимости защищать свою страну. <…> Очень много есть людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации [в украинскую армию]», – сказала она в эфире телеканала «Рада».

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