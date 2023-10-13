Израиль потребовал от жителей сектора Газа эвакуироваться за 24 часа, ХАМАС призывает жителей не делать этого

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ХАМАС призвала жителей Газы не покидать свои дома, сообщает CNN со ссылкой на заявление группировки.

ХАМАС утверждает, что сотрудники «международных институтов» якобы остались на своих постах и не эвакуировались.

Накануне Израиль потребовал от жителей сектора Газа эвакуироваться за 24 часа.

Министерство обороны Израиля и армия страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из сектора Газа на юг в течении 24 часов, cообщает Reuters.

«ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте», — сказал пресс-секретарь армии Джонатан Конрикус в видеосообщении в Twitter.

В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в секторе Газа и «приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению», — говорится в заявлении в телеграм-канале ЦАХАЛ.