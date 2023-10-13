Израиль потребовал от жителей сектора Газа эвакуироваться за 24 часа, ХАМАС призывает жителей не делать этого

ХАМАС призвала жителей Газы не покидать свои дома, сообщает CNN со ссылкой на заявление группировки.
ХАМАС утверждает, что сотрудники «международных институтов» якобы остались на своих постах и не эвакуировались.
Накануне Израиль потребовал от жителей сектора Газа эвакуироваться за 24 часа.
Министерство обороны Израиля и армия страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из сектора Газа на юг в течении 24 часов, cообщает Reuters.
«ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте», — сказал пресс-секретарь армии Джонатан Конрикус в видеосообщении в Twitter.
В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в секторе Газа и «приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению», — говорится в заявлении в телеграм-канале ЦАХАЛ.