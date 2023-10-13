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Турцию поставили перед выбором между ЕС и Россией

Турцию поставили перед выбором между ЕС и Россией

Турция должна выбрать, быть ли ей на стороне Евросоюза с НАТО или на стороне России, Ирана, палестинского движения ХАМАС и ливанской шиитской группировки «Хезболлах».

Такое мнение выразил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас на второй Конференции Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы в Брюсселе. Форум проводился греческой организацией «Дельфийский экономический форум», передает ТАСС.

«С первого момента [эскалации палестино-израильского конфликта] все 27 стран – членов ЕС единогласно признали право Израиля на самооборону, осудили террористическую атаку и во всеуслышание заявили, что террору нет оправдания. Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлах», – приводит высказывания Схинаса газета Naftemporiki. Политик добавил, что «ответ должен быть совершенно ясным».

В то же время замглавы Еврокомиссии отметил, что Турция является ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в таких областях, как иммиграция и торговля. Схинас также раскритиковал Анкару за то, что она не участвует в санкциях против России.

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