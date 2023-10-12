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Азербайджан и Россия обсудили расширение нефтепровода Тихорецк-Баку

Азербайджан и Россия обсудили расширение нефтепровода Тихорецк-Баку

Вице-премьер России Александр Новак обсудил с министром энергетики Азербайджана Парвизом Огтай оглы Шахбазовым возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверса российской нефти. Об этом сообщили в российском кабмине.

«В повестке переговоров — возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверсных поставок российской нефти в Азербайджан», — говорится в заявлении.

Также обсуждались перспективы в выстраивании технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения.

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