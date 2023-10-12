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Главное Мир

Бывший глава «Формулы-1» признался в мошенничестве

Бывший глава «Формулы-1» признался в мошенничестве

Бывший президент «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в мошенничестве в ходе слушаний в Королевском суде Саутуарка в Лондоне.

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 92-летний экс-глава автомобильного чемпионата представил в налоговую службу ложные сведения об имеющихся средствах. Он признался, что не задекларировал активы на сумму 472 миллиона евро, находящиеся на счетах трастового фонда в Сингапуре.

В 2022 году Экклстоуну было предъявлено обвинение в мошенничестве после расследования Управления по налогам и таможенным сборам Великобритании. Тогда он отрицал свою вину.

Экклстоун руководил «Формулой-1» на протяжении 40 лет и покинул пост в январе 2017 года.

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