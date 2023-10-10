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ЦАХАЛ ликвидировал министра экономики ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал министра экономики ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала министра экономики террористического движения ХАМАС Джавада Абу Шамалу. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В сообщении израильской армии отмечается, что в рамках своих обязанностей Абу Шамала управлял финансами ХАМАС и выделял средства на финансирование, а также руководство терроризмом внутри и за пределами сектора Газа.

До этого пресс-служба израильских Вооруженных сил сообщала, что десятки истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа.

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