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ВВС Израиля возвращает из Европы резервистов

ВВС Израиля возвращает из Европы резервистов

ВВС Израиля заявили, что отправили самолеты в Европу, чтобы вывезти сотни израильтян, которые будут служить в качестве резервистов, передает Haaretz.

Отмечается, что самолеты «Геркулес» принимали участие в экстренной переброске по воздуху. Откуда именно в Европе вывозят резервистов, не уточняется.

Также ВВС вывозит сотни израильских военнослужащих, которые находились за границей по всей Европе. Военные утверждают, что тяжелые транспортные самолеты C-130 и C-130J отправлены в различные страны Европы, чтобы доставить солдат, не прибывших на службу, обратно в Израиль.

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