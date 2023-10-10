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В Израиле были найдены тела около 1500 убитых боевиков ХАМАС

В Израиле были найдены тела около 1500 убитых боевиков ХАМАС

Около 1500 тел членов палестинского движения ХАМАС было обнаружены на израильской территории в районе сектора Газа, сообщил представитель армии Израиля Ричард Хехт. По его словам, военные «более или менее восстановили контроль над границей» с сектором Газа.

Он рассказал, что израильская армия почти завершила эвакуацию всех населенных пунктов вокруг границы. «Со вчерашнего вечера мы знаем, что никто не входил (на территорию страны)… но проникновения все еще могут произойти»,— сказал он журналистам (цитата по AFP).

 

 

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