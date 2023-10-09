CNSA: Азербайджан присоединился к лунному проекту

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Азербайджан присоединился к совместному российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на заявление Китайского национального космического управления (CNSA).

Отмечается, что космические агентства Китая и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве по проекту МНЛС в ходе 74-го Международного астронавтического конгресса (IAC-2023), который проходил со 2 по 6 октября в Баку. Обе стороны договорились об «укреплении кооперации в областях демонстрации, внедрения, эксплуатации и применения положений программы, что подразумевает установку научных приборов, обеспечение обучения персонала и проведение научных и технологических экспериментов», указывает управление.

Сообщается, что к настоящему моменту помимо Азербайджана к программе присоединились Пакистан, ОАЭ, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества и швейцарская компания Nano-SPACE.