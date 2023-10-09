Саакашвили не сомневается, что за войной в Израиле стоит Россия

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В мире идет новая мировая война, она началась и развилась между Арменией и Азербайджаном, в Украине, теперь в Израиле. Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе, к которому он подключился дистанционно, передает «Грузия-онлайн».

«Мир в сложной ситуации. Дело в том, что в мире идет новая мировая война, началась и развилась между Арменией и Азербайджаном, в Украине, теперь в Израиле. В этой ситуации мы находимся в очень сложном положении, в любой момент может что-то начаться, и мы можем столкнуться с неожиданным и катастрофическим событием…То, что происходит сейчас в Израиле, это борьба между тьмой и светом. В том, что за этим стоит Россия, вообще не сомневаюсь», – заявил Саакашвили.